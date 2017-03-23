Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 2:48 pm | Чикаго 1:48 pm | Сан-Франциско 11:48 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыЖенщина попыталась перелезть через забор Белого дома, но зацепилась шнурками
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Женщина попыталась перелезть через забор Белого дома, но зацепилась шнурками


Женщина попыталась перелезть через забор Белого дома, но зацепилась шнурками
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов арестовали женщину, которая собиралась перелезть через забор Белого дома, но повисла на шнурках. Инцидент произошел перед южной лужайкой резиденции президента.

38-летняя Марси Вал (Marci Wahl) перебралась через забор, но зацепилась за него шнурками. Сотрудники Секретной службы помогли женщине спуститься на землю и любезно доставили в полицейский участок. После ареста женщина рассказала стражам порядка, что хотела поговорить с Дональдом Трампом (Donald Trump).

У Вал обнаружили карту Белого дома. Ей было предъявлено обвинение по одному пункту незаконного проникновения. На судебном слушании она отрицала свою вину и была отпущена до следующего разбирательства по делу, которое назначено на 27 апреля.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111303
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом Ищу работу массажистом
Раздел: Животные
Продаются милые персидские котята персикового окраса Продаются милые персидские котята персикового окраса
Раздел: Ищу работу
Ассистент/секретарь/офис-менеджер Ассистент/секретарь/офис-менеджер
Раздел: Ищу работу
Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay
Раздел: Требуются
Работа по установке кабельного ТВ Работа по установке кабельного ТВ
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus