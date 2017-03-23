Женщина попыталась перелезть через забор Белого дома, но зацепилась шнурками

23 марта 2017 года, 20:12

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники правоохранительных органов арестовали женщину, которая собиралась перелезть через забор Белого дома, но повисла на шнурках. Инцидент произошел перед южной лужайкой резиденции президента.38-летняя Марси Вал (Marci Wahl) перебралась через забор, но зацепилась за него шнурками. Сотрудники Секретной службы помогли женщине спуститься на землю и любезно доставили в полицейский участок. После ареста женщина рассказала стражам порядка, что хотела поговорить с Дональдом Трампом (Donald Trump).У Вал обнаружили карту Белого дома. Ей было предъявлено обвинение по одному пункту незаконного проникновения. На судебном слушании она отрицала свою вину и была отпущена до следующего разбирательства по делу, которое назначено на 27 апреля.