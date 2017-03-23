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Мужчина отправился в Нью-Йорк, чтобы убивать темнокожих американцев


Мужчина отправился в Нью-Йорк, чтобы убивать темнокожих американцев
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов арестовали жителя Мэриленда, который отправился в Нью-Йорк, чтобы убивать темнокожих американцев. Мужчина добровольно сдался полиции спустя 24 часа после того, как смертельно ранил прохожего.

Стражи порядка заявили, что 28-летний Джеймс Харрис Джексон (James Harris Jackson) долго питал чувство ненависти к темнокожим мужчинам, прежде чем решился на преступление. Он совершил нападение таким способом, которым намеревался привлечь внимание.

"Причина, почему он выбрал Нью-Йорк, в том, что это - мировая столица средств массовой информации. И он хотел сделать заявление", - сказал Уильям Обри (William Aubry), помощник начальника отдела полиции Нью - Йорка.

Джексон столкнулся с 66-летним Тимоти Кофманом (Timothy Caughman) в понедельник в 11 часов вечера и ударил его несколько раз ножом. Раненому мужчине удалось добраться до близжайшего отделения полиции, откуда он был доставлен в больницу. Однако медики не смогли спасти ему жизнь.
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