Мужчина отправился в Нью-Йорк, чтобы убивать темнокожих американцев

23 марта 2017 года, 19:50

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники правоохранительных органов арестовали жителя Мэриленда, который отправился в Нью-Йорк, чтобы убивать темнокожих американцев. Мужчина добровольно сдался полиции спустя 24 часа после того, как смертельно ранил прохожего.Стражи порядка заявили, что 28-летний Джеймс Харрис Джексон (James Harris Jackson) долго питал чувство ненависти к темнокожим мужчинам, прежде чем решился на преступление. Он совершил нападение таким способом, которым намеревался привлечь внимание."Причина, почему он выбрал Нью-Йорк, в том, что это - мировая столица средств массовой информации. И он хотел сделать заявление", - сказал Уильям Обри (William Aubry), помощник начальника отдела полиции Нью - Йорка.Джексон столкнулся с 66-летним Тимоти Кофманом (Timothy Caughman) в понедельник в 11 часов вечера и ударил его несколько раз ножом. Раненому мужчине удалось добраться до близжайшего отделения полиции, откуда он был доставлен в больницу. Однако медики не смогли спасти ему жизнь.