Археологи реконструировали лицо мужчины, который жил 700 лет назад

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Исследователи установили, что мужчина умер после 40 лет. Изучив его позвоночник, они пришли к выводу, что он тяжело работал, что привело к образованию межпозвоночной грыжи, и, возможно, бедняк страдал хронической болью в спине. Ученые не смогли точно сказать, кем он работал или что стало причиной смерти, но они предположили, что он мог быть чернорабочим или ремесленником.
Специалисты Кембриджского университета считают, что изучение скелета поможет им лучше узнать жизнь бедных людей, живших в 13-м веке. "Большинство исторических записей, которые у нас есть - о состоятельных британцах, а именно об их финансовых и юридических сделках. Скелеты – это наш шанс узнать о том, как жили обычные бедняки", - сказал ведущий исследователь профессор археологии Джон Робб (John Robb).
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