Матери, рожавшие в более позднем возрасте, лучше воспитывают детей

Фото: AmericaRU.com
Специалисты Университета Орхуса обнаружили, что у таких матерей дети более уравновешены и хорошо воспитаны. Это происходит потому, что они более терпеливы и значительно меньше наказывают или ругают своих детей, чем молодые мамы. Также ученые считают, что они более уверены в себе, когда речь идет о детях. Кроме того, дети матерей, рожавших в более позднем возрасте, растут с меньшим количеством эмоциональных, социальных или поведенческих проблем.
Исследователи проанализировали данные более 4740 матерей и их детей в возрасте 7, 11 и 15 лет. Результаты исследования были опубликованы в журнале «European Journal of Developmental Psychology».
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Фармацевт, виновный во вспышке менингита в 2012 году, осужден за обман →
- Грудные имлантаты стали причиной 9 смертей и редких видов рака →
- Во время рискованной операции 10-месячного ребенка отделили от сиамского близнеца-паразита →
- Ученые нашли секрет крепких отношений →
- Доктора призывают беременных женщин быть физически активными →
- Потеря веса не сделает вас счастливее, но сбалансированное питание - да →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111297
http://www.americaru.com/news/111297