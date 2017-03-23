Матери, рожавшие в более позднем возрасте, лучше воспитывают детей

23 марта 2017 года, 19:17

Фото: AmericaRU.com

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Несмотря на то, что женщинам рекомендуют рожать как можно раньше, новое исследование показало, что создание семьи в более позднем возрасте имеет свое преимущество, особенно когда речь заходит о детях. Таким образом, матери, рожавшие в более позднем возрасте, чаще воспитывают детей с меньшим количеством проблем.Специалисты Университета Орхуса обнаружили, что у таких матерей дети более уравновешены и хорошо воспитаны. Это происходит потому, что они более терпеливы и значительно меньше наказывают или ругают своих детей, чем молодые мамы. Также ученые считают, что они более уверены в себе, когда речь идет о детях. Кроме того, дети матерей, рожавших в более позднем возрасте, растут с меньшим количеством эмоциональных, социальных или поведенческих проблем.Исследователи проанализировали данные более 4740 матерей и их детей в возрасте 7, 11 и 15 лет. Результаты исследования были опубликованы в журнале «European Journal of Developmental Psychology».