83-летний американец угнал машину скорой помощи

Фото: AmericaRU.com
По словам полицейских, 83-летний Дональд Винклер (Donald Winkler) решился на угон после того, как был расстроен качеством обслуживания в медицинском учреждении. Как заявляют стражи порядка, он вышел через отделение неотложной помощи и сел в машину скорой помощи, в которой находился ключ зажигания. Однако далеко чувствительный пациент не уехал и в скором времени был пойман полицией. Его доставили обратно в больницу для проведения психиатрической экспертизы.
Винклер признался в содеянном, и в настоящее время ему инкриминируется крупная кража - преступление второй степени тяжести. Он может быть выпущен под залог в размере 3 тысяч долларов.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- В Висконсине убит полицейский и трое гражданских →
- Мальчик случайно погиб, когда собака начала таскать его за шарф →
- Бури вновь обрушились на юго-восток США. Один человек погиб →
- Собака из приюта стала героем, когда нашла 3-летнюю девочку в канаве →
- Полиция: десятки людей смотрели видео сексуального насилия над несовершеннолетней в Facebook Live, и никто не сообщил об этом →
- Мальчик с редким заболеванием кожи встретится с псом, у которого такое же состояние →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111295
http://www.americaru.com/news/111295