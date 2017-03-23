83-летний американец угнал машину скорой помощи

23 марта 2017 года, 19:00

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка арестовали пожилого американца, который украл карету скорой помощи. Мужчина вышел из медицинского центра Нассау в Ист-Мидоу и у него созрел план мести медикам, передает CBS New York.По словам полицейских, 83-летний Дональд Винклер (Donald Winkler) решился на угон после того, как был расстроен качеством обслуживания в медицинском учреждении. Как заявляют стражи порядка, он вышел через отделение неотложной помощи и сел в машину скорой помощи, в которой находился ключ зажигания. Однако далеко чувствительный пациент не уехал и в скором времени был пойман полицией. Его доставили обратно в больницу для проведения психиатрической экспертизы.Винклер признался в содеянном, и в настоящее время ему инкриминируется крупная кража - преступление второй степени тяжести. Он может быть выпущен под залог в размере 3 тысяч долларов.