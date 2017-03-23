Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 11:48 am | Чикаго 10:48 am | Сан-Франциско 8:48 am
Главная страница → Раздел: В миреКаждый четвертый россиянин не против возрождения монархии в РФ
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Каждый четвертый россиянин не против возрождения монархии в РФ


Каждый четвертый россиянин не против возрождения монархии в РФ
Фото: AmericaRU.com
28% россиян «в принципе не против монархии». Такая форма правления их привлекает, в основном, тем, что у власти находится всего один человек, и никто «не тянет одеяло на себя». Таковы результат соцопроса, проведённого ВЦИОМ.

«28% наших сограждан в принципе не против монархии, в большей степени этот подход разделяют молодые респонденты», - заявили социологи, уточнив, что из них 6% хотят возрождения монархии, а 22% - не против такого развития ситуации, однако «не видят человека, который мог бы стать монархом».

«В то же время при ответе на прямой вопрос о том, какая форма правления больше подходит для российского государства сегодня, только 8% называют монархию, при которой власть передается по наследству, тогда как 88% - республику», - констатировали представители ВЦИОМ.

Читайте также: Глава Крыма призвал Путина стать диктатором.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111293
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном доме с видом на водный канал квартира в современном доме с видом на водный канал
Раздел: Услуги
Страхование в США, финансирование. Miami Страхование в США, финансирование. Miami
Раздел: Требуются
Работа по установке кабельного ТВ Работа по установке кабельного ТВ
Раздел: Квартиры - сдам
2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан 2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с прекрасным видом продается квартира с прекрасным видом
Раздел: Компьютеры
Ремонт компьютеров Ремонт компьютеров
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus