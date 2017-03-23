Каждый четвертый россиянин не против возрождения монархии в РФ

Фото: AmericaRU.com
«28% наших сограждан в принципе не против монархии, в большей степени этот подход разделяют молодые респонденты», - заявили социологи, уточнив, что из них 6% хотят возрождения монархии, а 22% - не против такого развития ситуации, однако «не видят человека, который мог бы стать монархом».
«В то же время при ответе на прямой вопрос о том, какая форма правления больше подходит для российского государства сегодня, только 8% называют монархию, при которой власть передается по наследству, тогда как 88% - республику», - констатировали представители ВЦИОМ.
Читайте также: Глава Крыма призвал Путина стать диктатором.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- Российские спецслужбы пресекли канал поставок оружия из США по почте →
- Госдума РФ позволила не платить налоги россиянам, находящимся под санкциями Запада →
- Команда Трампа на выборах координировала свои действия с Кремлём, - СМИ →
- В России ребёнок погиб, сделав сальто в сугроб →
- В Нью-Йорке арестовали россиянку, подозреваемую в убийстве соседки →
- В России создадут приложение для доносов на водителей-лихачей →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111293
http://www.americaru.com/news/111293