Российские спецслужбы пресекли канал поставок оружия из США по почте

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«Пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, причастной к незаконному обороту огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов, а также организации канала их контрабандной доставки в Российскую Федерацию из США посредством международных почтовых отправлений», - рассказали представители пресс-службы, отметив, что контрабандисты были арестованы в 4 городах РФ: Москве, Йошкар-Оле, Иркутске, а также в Улан-Удэ.
«В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 2 пулемета, 2 штурмовые винтовки американского производства «AR-15», 8 пистолетов и револьверов иностранного и отечественного производства («Glock-17», «Glock-19», «Colt 1911», «Маузер», «ТТ», «Наган»), 7 зарубежных и отечественных карабинов и ружей, а также большое количество патронов, основных частей и комплектующих к различным образцам стрелкового вооружения», - уточнили в ФСБ.
По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям 222 и 226 УК РФ (незаконный оборот оружия и их контрабанда).
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