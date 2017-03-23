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Госдума РФ позволила не платить налоги россиянам, находящимся под санкциями Запада


Госдума РФ позволила не платить налоги россиянам, находящимся под санкциями Запада
Фото: AmericaRU.com / duma.gov.ru
Госдума России приняла очередной скандальный законопроект. Документ позволит лицам, находящимся под санкциями Запада, не платить налоги в России. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Данный документ позволяет физическим лицам, находящимся в санкционных списках Запада, отказываться от налогового резидентства России, то есть, вообще не платить налоги в российский бюджет. Для этого гражданину нужно будет подать в Федеральную налоговую службу РФ всего лишь соответствующее заявление, а также документ, подтверждающий его резидентство в другой стране. Более того, закон позволяет таким лицам возвращать налоги, уплаченные в бюджет РФ после января 2014 года.

Автор закона Анрей Макаров заверяет, что данные правки – «технические» и направлены на защиту интересов граждан России, которые попали под санкции. Так, по его мнению, данные меры позволят предпринимателям, имеющим бизнес в западных странах, но которые не могут там жить из-за санкций, избежать двойного налогообложения.

Однако в РФ документ вызвал бурю критики. В частности, отмечается, что закон был принят исключительно в интересах узкого круга друзей российского президента Владимира Путина, которые попали под санкции в результате аннексии украинского Крыма.

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