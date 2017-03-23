В центре Киева застрелили экс-депутата Госдумы РФ

Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Инцидент произошел сегодня, 23 марта, в 11:30 по киевскому времени. «На выходе из отеля "Премьер-Палас" был расстрелян бывший депутат Государственной Думы России Денис Вороненко», - написал чиновник на своей странице в Facebook. В результате стрельбы Вороненко погиб на месте. Ещё двое человек – охранник экс-депутата и стрелок – получили ранения. Они госпитализированы.
«Это заказное политическое убийство, сделанное с целью устрашение всех тех российских депутатов и чиновников, кто попытается сбежать из России на Запад или в Украину и рассказать правду о том, как функционирует российский карательный аппарат. Убийство Дениса Вороненкова становится теперь в один ряд с убийствами Александра Литвиненко, Бориса Немцова и Павла Шеремета», - выразил мнение советник Авакова.
Стоит отметить, что Вороненков вместе с женой эмигрировал в Украину в октябре прошлого года. После этого в РФ на него завели несколько уголовных дел.
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