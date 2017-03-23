Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 7:17 am | Чикаго 6:17 am | Сан-Франциско 4:17 am
Главная страница → Раздел: УкраинаВ центре Киева застрелили экс-депутата Госдумы РФ
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В центре Киева застрелили экс-депутата Госдумы РФ


В центре Киева застрелили экс-депутата Госдумы РФ
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
В Киеве был застрелен бывший депутат Госдумы России Денис Вороненко, отказавшийся от российского гражданства из-за преследования со стороны спецслужб РФ. Информацию подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Инцидент произошел сегодня, 23 марта, в 11:30 по киевскому времени. «На выходе из отеля "Премьер-Палас" был расстрелян бывший депутат Государственной Думы России Денис Вороненко», - написал чиновник на своей странице в Facebook. В результате стрельбы Вороненко погиб на месте. Ещё двое человек – охранник экс-депутата и стрелок – получили ранения. Они госпитализированы.

«Это заказное политическое убийство, сделанное с целью устрашение всех тех российских депутатов и чиновников, кто попытается сбежать из России на Запад или в Украину и рассказать правду о том, как функционирует российский карательный аппарат. Убийство Дениса Вороненкова становится теперь в один ряд с убийствами Александра Литвиненко, Бориса Немцова и Павла Шеремета», - выразил мнение советник Авакова.

Стоит отметить, что Вороненков вместе с женой эмигрировал в Украину в октябре прошлого года. После этого в РФ на него завели несколько уголовных дел.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111287
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном жилом комплексе квартира в современном жилом комплексе
Раздел: Требуются
Работа по установке кабельного ТВ Работа по установке кабельного ТВ
Раздел: Поиск
Ищу родственников Ищу родственников
Раздел: Ищу работу
Ищу работу няней Ищу работу няней
Раздел: Автомобили
В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок
Раздел: Квартиры - сдам
Майами апартаменты Майами апартаменты
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus