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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеФармацевт, виновный во вспышке менингита в 2012 году, осужден за обман
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Фармацевт, виновный во вспышке менингита в 2012 году, осужден за обман


Фармацевт, виновный во вспышке менингита в 2012 году, осужден за обман
Фото: AmericaRU.com
Шестьдесят четыре пациента в девяти штатах умерли во время вспышки грибкового менингита 2012 года. Присяжные вынесли смешанный приговор против фармацевта Барри Кэддена (Barry Cadden) в связи с этой вспышкой болезни. Барри Кэдден был оправдан по 25 пунктам убийства второй степени, но признан виновным по другим обвинениям.

Барри Кэдден, владелец и главный фармацевт New England Compounding Center, был признан виновным в рэкете, заговоре, мошенничестве и введении нелицензированных препаратов с намерением обмануть и получить прибыль от пациентов.

Более 700 человек в 20 штатах были диагностированы грибковым менингитом и другими инфекциями после приема зараженных лекарств в 2012 году. Шестьдесят четыре пациента в девяти штатах умерли, что стало самой смертельной вспышкой менингита в истории США. Инфекция распространялась через загрязненные флаконы, не обработанные консервантами.

Кэдден санкционировал доставку таких лекарств, которые не были стерильны и не имели лицензии. Фармацевтический центр, которым он руководил, не соответствует правилам очистки, стерилизации и других правил безопасности, и многие из тех, кто работал там, от его владельцев до фармацевтов, постоянно лгали о положении вещей.
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