Британский школьник исправил ошибку в данных NASA

Фото: AmericaRU.com
Майлз обнаружил, что датчики излучения на Международной космической станции (МКС) записывают ложные данные. Школьник из Таптона в Шеффилде решил, что важно уведомить об этом космическое агентство. Специалисты NASA оценили поправку Майлза и предложили ему помочь в анализе проблемы.
«Мне дали много таблиц, и там все оказалось намного интереснее, чем казалось раньше», - отметил Майлз в интервью BBC Radio 4.
Во время пребывания британского астронавта Тима Пика на станции детекторы начали записывать уровни излучения на МКС. Майлз заметил, что когда ничего не попадало в детектор, записывалось отрицательное значение. Но поскольку отрицательной энергии не существует, Майлз уточнил у учителя, как могут быть записаны такие данные. Мальчик и его преподаватель обратились в NASA. Оказалось, что Майлз заметил нечто, на что никто не обратил внимания.
Оказалось, что этот сбой записи данных происходил несколько раз в день.
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