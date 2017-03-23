Британский школьник исправил ошибку в данных NASA

23 марта 2017 года, 14:30

Фото: AmericaRU.com

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Британский подросток Майлз Соломан (Miles Soloman) связался с учеными в NASA, чтобы указать на ошибку в их собственных данных.Майлз обнаружил, что датчики излучения на Международной космической станции (МКС) записывают ложные данные. Школьник из Таптона в Шеффилде решил, что важно уведомить об этом космическое агентство. Специалисты NASA оценили поправку Майлза и предложили ему помочь в анализе проблемы.«Мне дали много таблиц, и там все оказалось намного интереснее, чем казалось раньше», - отметил Майлз в интервью BBC Radio 4.Во время пребывания британского астронавта Тима Пика на станции детекторы начали записывать уровни излучения на МКС. Майлз заметил, что когда ничего не попадало в детектор, записывалось отрицательное значение. Но поскольку отрицательной энергии не существует, Майлз уточнил у учителя, как могут быть записаны такие данные. Мальчик и его преподаватель обратились в NASA. Оказалось, что Майлз заметил нечто, на что никто не обратил внимания.Оказалось, что этот сбой записи данных происходил несколько раз в день.