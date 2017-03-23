Новый вид динозавров может радикально изменить взгляд на все «семейное дерево»

23 марта 2017 года, 13:50

Фото: AmericaRU.com

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Кулиндадромеус Забайкальский - небольшой двуногий птицетазовых динозавр, который теперь является частью новой группы видов Орнитосцелида. Эта группа может полностью изменить взгляд на развитие «семейного древа» динозавров.Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature, показывают, что палеонтологам придется пересмотреть развитие как минимум 75 видов динозавров. Кроме того, ученые получили доказательства, что в целом динозавры возникли в северном полушарии, а не на юге, как считалось ранее. Это может перевернуть понимание эволюции динозавров, считает Кевин Пэдиан, профессор интегративной биологии Калифорнийского университета Беркли.Исторически сложилось, что динозавры в значительной степени были классифицированы в соответствии с формой их тазовых костей - сгруппированных либо в «птицетазовые», либо в «рептилиетазовые». Новый вид Орнитосцелида показывает, что эту идею придется пересмотреть.