Джексон назван самый толстым городом Америки

23 марта 2017 года, 13:25

Фото: AmericaRU.com

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Недавнее исследование определило американский город, где больше всего полных людей. Первое место в этом рейтинге занял Джексон.Рейтинг городов, где живет больше тучных американцев, составлен ресурсом WalletHub. Аналитики сравнили 100 наиболее городов по 17 ключевым показателям, связанным с увеличением веса. Это включало способ питания, физическая активность и многое другое.Джексон стал самым толстым городом США и городом, где больше всего диабетиков. Вторым в списке оказался Мемфис. На третьем – Макаллен.В целом, первые 20 мест рейтинг заняли города с юго-востока США.