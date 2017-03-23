Джексон назван самый толстым городом Америки

Фото: AmericaRU.com
Рейтинг городов, где живет больше тучных американцев, составлен ресурсом WalletHub. Аналитики сравнили 100 наиболее городов по 17 ключевым показателям, связанным с увеличением веса. Это включало способ питания, физическая активность и многое другое.
Джексон стал самым толстым городом США и городом, где больше всего диабетиков. Вторым в списке оказался Мемфис. На третьем – Макаллен.
В целом, первые 20 мест рейтинг заняли города с юго-востока США.
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