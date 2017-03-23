Карты Google могут выдать друзьям, где именно вы находитесь

Фото: AmericaRU.com
Если вы когда-либо пытались встретиться с друзьями на большой площади, например, в Центральном парке или в парке Золотых ворот, то наверняка хотели бы установить точное место встречи. Теперь это сделать легко – достаточно поделиться с друзьями местоположением на картах Google.
Новая функция получила название «location sharing», она позволяет указывать точное местоположение контакту в течение определенного периода времени - от 15 минут до 3 часов или до тех пор, пока пользователь не отключит эту функцию.
Также можно поделиться дорожным или пешеходным маршрутом, если человек двигается из одного места в другое, и друзья увидят прогресс перемещения на карте. Также можно отправлять свой маршрут, если пользователь опаздывает.
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