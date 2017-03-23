Facebook Live теперь доступен прямо на рабочем столе

Фото: AmericaRU.com
Разработчики Facebook сообщили об этом обновлении в официальном блоге. Ранее сервис был доступен только непосредственно на странице социальной сети. Теперь же эту функцию можно вывести на рабочий стол. Также кнопка «Live» появится в обновлении статуса.
Facebook также добавил новую функцию, которая позволяет легко использовать потоковое программное обеспечение или внешнее оборудование при переходе с компьютера на компьютер.
«Благодаря этому обновлению люди могут без проблем делиться экранами, вставлять графику, переключаться между камерами или использовать профессиональное оборудование в видеороликах Facebook Live», - сообщают разработчики.
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