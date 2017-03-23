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Facebook Live теперь доступен прямо на рабочем столе


Facebook Live теперь доступен прямо на рабочем столе
Фото: AmericaRU.com
Пользователи Facebook Live теперь могут использовать сервис прямо с рабочего стола своего компьютера. Достаточно лишь, чтобы на устройстве была веб-камера и геймплей, если юзеры хотят транслировать прохождение игр.

Разработчики Facebook сообщили об этом обновлении в официальном блоге. Ранее сервис был доступен только непосредственно на странице социальной сети. Теперь же эту функцию можно вывести на рабочий стол. Также кнопка «Live» появится в обновлении статуса.

Facebook также добавил новую функцию, которая позволяет легко использовать потоковое программное обеспечение или внешнее оборудование при переходе с компьютера на компьютер.

«Благодаря этому обновлению люди могут без проблем делиться экранами, вставлять графику, переключаться между камерами или использовать профессиональное оборудование в видеороликах Facebook Live», - сообщают разработчики.
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