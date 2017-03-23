В Украине вступили в силу санкции против «дочек» 5 российских банков

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«Правление Национального банка Украины приняло постановление, (…) разработанное в целях обеспечения реализации санкций к банкам, которые указаны в решении СНБО. Санкциями запрещено осуществлять любые финансовые операции этих банков в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур», - сообщили представители НБУ.
Отметим, что под украинские санкции попали «дочки» 5 российских госбанков: Сбербанка, ВиЕс Банка, Проминвестбанка, ВТБ Банка, а также БМ Банка. «Запрещается осуществлять любые финансовые операции этих банков в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур, в том числе вводится запрет на прямое и/или косвенное осуществление любых активных операций (предоставление кредитов, депозитов, займов, в том числе на условиях субординированного долга, приобретение ценных бумаг, размещение средств на корреспондентских счетах и т.п.); выплату дивидендов, процентов, возврат межбанковских кредитов/депозитов, денежных средств с корреспондентских счетов, субординированного долга; распределение прибыли; а также распределение капитала», - уточнили украинцы.
Стоит отметить, что в Украине вопрос о санкциях против российских банков был поднят после того, как российский государственный Сбербанк согласился обслуживать клиентов с «паспортами» сепаратистских «ДНР/ЛНР».
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