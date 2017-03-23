Брэд Питт и Анджелина Джоли снова разговаривают друг с другом

23 марта 2017 года, 11:50

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru

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Бывший супруги Брэд Питт (Brad Pitt) и Анджелина Джоли (Angelina Jolie) сделали первый шаг после развода – они вновь начали разговаривать друг с другом. Прошло два месяца с тех пор, как они начали делить имущество и права на детей с помощью частного судьи, и в переговорах они, наконец, стали общаться напрямую.Как сообщает источник, напряжение между звездами спало, и теперь они немного успокоились и смогли начать разговоры. «Они ориентированы на детей и работают над тем, что для них лучше. Они недавно начали говорить снова, и это важный шаг. Они не говорили на всех после инцидента с самолетом», - отмечает инсайдер.По словам источника, после полуторамесячных эмоциональных скачков Брэд получил возможность больше времени проводить с детьми, он сосредоточен на здоровой жизни. Решение вновь начать разговаривать было принято с обеих сторон после рекомендаций детских терапевтов.