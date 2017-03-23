Брэд Питт и Анджелина Джоли снова разговаривают друг с другом

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
Как сообщает источник, напряжение между звездами спало, и теперь они немного успокоились и смогли начать разговоры. «Они ориентированы на детей и работают над тем, что для них лучше. Они недавно начали говорить снова, и это важный шаг. Они не говорили на всех после инцидента с самолетом», - отмечает инсайдер.
По словам источника, после полуторамесячных эмоциональных скачков Брэд получил возможность больше времени проводить с детьми, он сосредоточен на здоровой жизни. Решение вновь начать разговаривать было принято с обеих сторон после рекомендаций детских терапевтов.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
- Брэд Питт стал скульптором →
- Секреты фильма «Красавица и чудовище» раскрыты →
- Эллен Дедженерес рассказала, как попала в больницу из-за двух стаканов вина →
- Вуди Харрельсон бросил курить марихуану после 30 лет употребления наркотика →
- Галь Гадот родила второго ребенка →
- Ники Минаж побила рекорд Ареты Франклин →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111271
http://www.americaru.com/news/111271