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Главная страница → Раздел: АналитикаТолько 3 из 10 американцев одобряют то, как Трамп хочет реформировать здравоохранение
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Только 3 из 10 американцев одобряют то, как Трамп хочет реформировать здравоохранение


Только 3 из 10 американцев одобряют то, как Трамп хочет реформировать здравоохранение
Фото: AmericaRU.com
Опрос университета Quinnipiac показал, что далеко не все американцы поддерживают идею Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) отменить закон о медицинском страховании и ввести новый. Только три из десяти американцев одобряют то, как Трамп хочет реформировать систему медстрахования.

Два недавних опроса от CNN-ORC и Fox News тоже касались намерений Трампа изменить работу американского здравоохранения. В первом, проведенном в начале месяца, мнения разошлись. Во втором, проведенном две недели назад, отношение к законопроекту Трампа было негативным. Последний опрос Quinnipiac показал еще более негативное отношение американцев к отмене Obamacare.

Напомним, сегодня члены Республиканской партии должны вынести на рассмотрение Конгресса новый закон о медицинском страховании. По оценкам экспертов, предложение республиканцев в случае принятия лишит миллионы американцев возможности получать медицинскую помощь.
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