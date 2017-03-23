Только 3 из 10 американцев одобряют то, как Трамп хочет реформировать здравоохранение

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Два недавних опроса от CNN-ORC и Fox News тоже касались намерений Трампа изменить работу американского здравоохранения. В первом, проведенном в начале месяца, мнения разошлись. Во втором, проведенном две недели назад, отношение к законопроекту Трампа было негативным. Последний опрос Quinnipiac показал еще более негативное отношение американцев к отмене Obamacare.
Напомним, сегодня члены Республиканской партии должны вынести на рассмотрение Конгресса новый закон о медицинском страховании. По оценкам экспертов, предложение республиканцев в случае принятия лишит миллионы американцев возможности получать медицинскую помощь.
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