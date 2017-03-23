«Нечего позориться»! В Минкульте РФ порадовались, что Самойлову не пустили на «Евровидение»

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/EurovisionSongContest
«Минкультуры не имело, не имеет и не будет иметь отношения к конкурсу "Евровидение", к его организации и так далее. Мое личное мнение - это предельно политизированное мероприятие, продвигающее совершенно чуждые нам ценности, вернее, их отсутствие. И участие в нем - это, скорее, минус, чем плюс. Нечего позориться», - заявил чиновник журналистам.
Стоит отметить, что россияне выбрали для участия в «Евровидении - 2017» в Киеве певицу Юлию Самойлову, имеющую 1-ю группу инвалидности. Однако выступить ей там не удастся. СБУ запретила российской певице, ранее нарушившей украинское законодательство, въезд на территорию Украины.
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