В Висконсине убит полицейский и трое гражданских

Фото: AmericaRU.com
Конфликт в банке перерос в перестрелки стразу в трех местах. Виновный в начале стрельбы был позднее арестован правоохранителями – через несколько часов после начала стрельбы.
Личности убитых пока не разглашаются. Известно лишь, что среди убитых есть два работника банка Marathon Savings Bank, в котором началась перестрелка. Человек, открывший стрельбу в банке, попытался скрыться, однако через 10 минут он начал стрелять в юридической фирме Tlusty, Kennedy and Dirks. Третья стрельба произошло в жилом комплексе Weston. Там спецназ арестовал подозреваемого и увез в бронированном фургоне.
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