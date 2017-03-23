Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:17 am | Чикаго 3:17 am | Сан-Франциско 1:17 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Висконсине убит полицейский и трое гражданских
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В Висконсине убит полицейский и трое гражданских


В Висконсине убит полицейский и трое гражданских
Фото: AmericaRU.com
В Ротшильде, штат Висконсин, произошли перестрелки в банке, юридической фирме и жилом комплексе – офицеры полиции и команда спецназа были вовлечены в противостояние с подозреваемым. В результате один полицейский и трое гражданских были убиты.

Конфликт в банке перерос в перестрелки стразу в трех местах. Виновный в начале стрельбы был позднее арестован правоохранителями – через несколько часов после начала стрельбы.

Личности убитых пока не разглашаются. Известно лишь, что среди убитых есть два работника банка Marathon Savings Bank, в котором началась перестрелка. Человек, открывший стрельбу в банке, попытался скрыться, однако через 10 минут он начал стрелять в юридической фирме Tlusty, Kennedy and Dirks. Третья стрельба произошло в жилом комплексе Weston. Там спецназ арестовал подозреваемого и увез в бронированном фургоне.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111265
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Обучение
учитель по фортепиано учитель по фортепиано
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Sunny Isles Beach Сдается квартира в Sunny Isles Beach
Раздел: Медицина
Стоп Наркотики Recovery Centre addiction Стоп Наркотики Recovery Centre addiction
Раздел: Животные
Брутальный вислоухий шотландец ищет невесту! Брутальный вислоухий шотландец ищет невесту!
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918 квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918
Раздел: Бизнес и маркетинг
Успешный трейдер ищет инвестора Успешный трейдер ищет инвестора
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus