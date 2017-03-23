В Висконсине убит полицейский и трое гражданских

23 марта 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

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В Ротшильде, штат Висконсин, произошли перестрелки в банке, юридической фирме и жилом комплексе – офицеры полиции и команда спецназа были вовлечены в противостояние с подозреваемым. В результате один полицейский и трое гражданских были убиты.Конфликт в банке перерос в перестрелки стразу в трех местах. Виновный в начале стрельбы был позднее арестован правоохранителями – через несколько часов после начала стрельбы.Личности убитых пока не разглашаются. Известно лишь, что среди убитых есть два работника банка Marathon Savings Bank, в котором началась перестрелка. Человек, открывший стрельбу в банке, попытался скрыться, однако через 10 минут он начал стрелять в юридической фирме Tlusty, Kennedy and Dirks. Третья стрельба произошло в жилом комплексе Weston. Там спецназ арестовал подозреваемого и увез в бронированном фургоне.