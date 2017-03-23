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Главная страница → Раздел: События/СкандалыМальчик случайно погиб, когда собака начала таскать его за шарф
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Мальчик случайно погиб, когда собака начала таскать его за шарф


Мальчик случайно погиб, когда собака начала таскать его за шарф
Фото: AmericaRU.com
Пятилетний мальчик Джон Бруно (John Bruno) из Уоррингтона, штат Пенсильвания, был найден мертвым на снегу. Он играл с собакой и был случайно задушен, когда собака начала таскать его за концы шарфа.

Власти города сообщают, что 5-летний мальчик был найден мертвым на заднем дворе – он вышел поиграть со своей собакой. Мертвое тело Джона нашла мать, которая заметила в окно, что собака дергает за шарф лежащего лицом в снегу мальчика. Парамедики, вызванные на место происшествия, не смогли его реанимировать. Коронер признал смерть ребенка случайной – причиной стало лигатурное удушение.

До этого мальчик неоднократно играл с собакой во дворе, пес отличается кротким нравом и спокойствием. Собака всегда была очень осторожна, когда играла с Джоном, и ни разу не причинила ему вреда.
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