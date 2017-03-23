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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Балаклее взорвались склады с боеприпасами. Город частично эвакуируют
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В Балаклее взорвались склады с боеприпасами. Город частично эвакуируют


В Балаклее взорвались склады с боеприпасами. Город частично эвакуируют
Фото: AmericaRU.com
В украинском городе Балаклее произошел пожар на территории воинской части. Взорвались несколько складов с боеприпасами. Информацию подтвердили в Министерстве обороны Украины.

Возгорание произошло в ночь на 23 марта. «Пожар, возникший ночью в 2 часа. 56 мин. вызвал детонацию танковых и артиллерийских боеприпасов», - заявили военные отметив, что сейчас силовые структуры совместно с МЧС принимают меры по локализации пожара и недопущению жертв среди гражданского населения.

«Создана условная семикилометровая граница зоны опасности возможного разлета боеприпасов, идет эвакуация местного населения, усилен режим пограничного контроля на восточно-южном направлении», - уточнили в Минобороны.

Представители ведомства также отметили, что, по предварительным выводам экспертов, «причиной пожара на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения… стал диверсионный акт».
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