В Балаклее взорвались склады с боеприпасами. Город частично эвакуируют

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Возгорание произошло в ночь на 23 марта. «Пожар, возникший ночью в 2 часа. 56 мин. вызвал детонацию танковых и артиллерийских боеприпасов», - заявили военные отметив, что сейчас силовые структуры совместно с МЧС принимают меры по локализации пожара и недопущению жертв среди гражданского населения.
«Создана условная семикилометровая граница зоны опасности возможного разлета боеприпасов, идет эвакуация местного населения, усилен режим пограничного контроля на восточно-южном направлении», - уточнили в Минобороны.
Представители ведомства также отметили, что, по предварительным выводам экспертов, «причиной пожара на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения… стал диверсионный акт».
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