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Главная страница → Раздел: В миреКоманда Трампа на выборах координировала свои действия с Кремлём, - СМИ
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Команда Трампа на выборах координировала свои действия с Кремлём, - СМИ


Команда Трампа на выборах координировала свои действия с Кремлём, - СМИ
Фото: AmericaRU.com / donaldjtrump.com
У ФБР есть информация о том, что соратники президента Дональда Трампа в ходе предвыборной гонки координировали свои действия с российскими спецслужбами в вопросах, касающихся Хилари Клинтон. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников.

Эти данные пока не подтверждены окончательно. Американские спецслужбы сейчас пытаются выяснить, действительно ли россияне помогали Трампу дискредитировать его главную соперницу на кресло президента. Для этого изучаются разведданные, записи телефонных разговоров, а также сведения о поездках и личных встречах.

Препятствием для расследования, со слов источников, стал тот факт, что, после огласки этой истории, контакты между россиянами и представителями Трампа практически прекратились. А те, что сохранились, стали намного более скрытными и осторожными.

Журналисты отметили множество косвенных доказательств того факта, что Кремль действительно помогал Трампу на выборах. Так, по данным американских спецслужб, именно российские хакеры стояли за взломом Демократической партии США в июле прошлого года и обнародованием данных, которые ударили по имиджу Хилари Клинтон. Кроме того, россияне развернули в СМИ масштабную кампанию по дискредитации демократки.

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