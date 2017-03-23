Команда Трампа на выборах координировала свои действия с Кремлём, - СМИ

Фото: AmericaRU.com / donaldjtrump.com
Эти данные пока не подтверждены окончательно. Американские спецслужбы сейчас пытаются выяснить, действительно ли россияне помогали Трампу дискредитировать его главную соперницу на кресло президента. Для этого изучаются разведданные, записи телефонных разговоров, а также сведения о поездках и личных встречах.
Препятствием для расследования, со слов источников, стал тот факт, что, после огласки этой истории, контакты между россиянами и представителями Трампа практически прекратились. А те, что сохранились, стали намного более скрытными и осторожными.
Журналисты отметили множество косвенных доказательств того факта, что Кремль действительно помогал Трампу на выборах. Так, по данным американских спецслужб, именно российские хакеры стояли за взломом Демократической партии США в июле прошлого года и обнародованием данных, которые ударили по имиджу Хилари Клинтон. Кроме того, россияне развернули в СМИ масштабную кампанию по дискредитации демократки.
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