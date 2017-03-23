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Россияне отправили ещё один «гумконвой» на Донбасс


Россияне отправили ещё один гумконвой на Донбасс
Фото: AmericaRU.com / mchs.gov.ru
Уже 63-й по счету российский «гумконвой» ворвался на оккупированные территории украинского Донбасса. Границу незаконно пресекли около 40 грузовиков с неизвестным содержимым.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ утверждают, что грузовики доставили в оккупированные районы 500 тонн детского питания. Однако ни украинские таможенники и пограничники, ни международные наблюдатели эту информацию подтвердить не могут. Россияне позволили им только наблюдать за пресечением грузовиками границы.

В пути колонна «гумконвоя» разделилась на 2 части. Часть грузовиков поехала в оккупированный Донецк, часть – в Луганск.

Стоит отметить, что Киев неоднократно призывал Россию прекратить направлять свои конвои через захваченные сепаратистами пункты пропуска. Украинцы утверждают, что с помощью «гумконвоев» россияне снабжают пророссийских боевиков оружием, техникой, боеприпасами, обмундированием, продовольствием и прочим.

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