Представительнице РФ на «Евровидении» запретили въезд в Украину

Фото: AmericaRU.com / eurovision.tv
«СБУ запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года», - сообщили представители спецслужбы, отметив, что поводом для этого послужило нарушение россиянкой украинского законодательства. Дело в том, что Самойлова посещала аннексированный Крым без согласия украинских властей.
Информацию прокомментировала сама Самойлова, передаёт агентство ТАСС. «За всем этим очень смешно наблюдать со стороны, потому что я не понимаю, что там во мне такого увидели. Во мне, в такой маленькой девочке, увидели какую-то угрозу. Я, по большому счету, не расстраиваюсь. Я дальше занимаюсь, я почему-то думаю, что все еще переменится», - заявила россиянка в эфире одного из российских телеканалов.
Отметим, что в этом году песенный конкурс «Евровидение» пройдёт в столице Украины – Киеве. Он состоится 9, 11 и 13 мая.
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