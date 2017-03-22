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В России запретили денежные переводы в Украину через иностранные системы


В России запретили денежные переводы в Украину через иностранные системы
Фото: AmericaRU.com
Госдума России приняла закон, запрещающий совершать трансграничные денежные переводы в Украину при помощи иностранных платёжных систем. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«В случае введения иностранным государством ограничений на использование на территории этого государства платежных услуг, оказываемых оператором платежных систем либо оператором услуг платежной инфраструктуры, прямо или косвенно находящихся под контролем российских юридических лиц, (…) с территории Российской Федерации не подлежат осуществлению трансграничные переводы денежных средств без открытия банковского счёта (включая переводы электронных денежных средств) физическим лицам, если получение денежных средств на территории такого иностранного государства может производиться с использованием иностранных платежных систем и (или) платежных систем, операторы которых и (или) операторы услуг платежной инфраструктуры которых, прямо или косвенно не находятся под контролем российских юридических лиц», - говорится в законе.

Такой мерой россияне намерены «устранить негативные последствия запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины», который привел к «ограничению конкуренции на российском рынке платежных услуг… в пользу иностранных платежных систем».

Напомним, в октябре 2016 года украинские власти запретили использование на своей территории российских систем электронных денег. Под ограничение попали марки Webmoney, "Яндекс.Деньги", QIWI Wallet и "Wallet one/Единый кошелек".
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