Грудные имлантаты стали причиной 9 смертей и редких видов рака

Фото: AmericaRU.com
Эта лимфома появляется от воздействия на клетки иммунной системы вокруг имплантата. Такой рак может быть найден в коже или лимфатических узлах, он не связан с молочной железой.
«Вся информация на сегодняшний день показывает, что женщины с грудными имплантатами имеют повышенный риск развития AlCl по сравнению с женщинами, которые не имеют их», - сообщают представители управления.
Агентство получило 359 сообщения о возможных случаях рака из-за имплантатов. Однако точное количество определить пока трудно из-за отсутствия глобальных данных. Известно лишь, что большинство случаев рака происходит от текстурированных имплантатов, а не от гладких аналогов.
Около 10-11 миллионов женщин в мире имеют искусственную грудь, по данным Американского общества пластических хирургов. Грудные имплантаты остаются невероятно популярными в США. Это самая топовая косметическая операции, которая выполняется в Америке – в год почти 300 тысяч операций.
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