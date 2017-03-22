Грудные имлантаты стали причиной 9 смертей и редких видов рака

22 марта 2017 года, 20:40

Фото: AmericaRU.com

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Управление по контролю над пищевыми продуктами и лекарствами США зарегистрировало 9 случаев смерти, причиной которых стали грудные имплантаты. Также искусственная грудь спровоцировала появление редкой формы рака - анапластической большой клеточной лимфомы (ALCL).Эта лимфома появляется от воздействия на клетки иммунной системы вокруг имплантата. Такой рак может быть найден в коже или лимфатических узлах, он не связан с молочной железой.«Вся информация на сегодняшний день показывает, что женщины с грудными имплантатами имеют повышенный риск развития AlCl по сравнению с женщинами, которые не имеют их», - сообщают представители управления.Агентство получило 359 сообщения о возможных случаях рака из-за имплантатов. Однако точное количество определить пока трудно из-за отсутствия глобальных данных. Известно лишь, что большинство случаев рака происходит от текстурированных имплантатов, а не от гладких аналогов.Около 10-11 миллионов женщин в мире имеют искусственную грудь, по данным Американского общества пластических хирургов. Грудные имплантаты остаются невероятно популярными в США. Это самая топовая косметическая операции, которая выполняется в Америке – в год почти 300 тысяч операций.