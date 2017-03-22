Во время рискованной операции 10-месячного ребенка отделили от сиамского близнеца-паразита

22 марта 2017 года, 20:15

Фото: AmericaRU.com

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Американка Нэнси Свабб (Nancy Swabb) помогла отделить здорового сиамского близнеца от сестры-паразита. Десятимесячная девочка из Кот-д`Ивуар прошла через сложную и опасную операцию.Друг прислал Нэнси фото Доминик, который нуждался в отделении от близнеца. Через два месяца благодаря американке ребенку помогли медики клиники Парк-Ридж, штат Иллинойс.Близнец Доминик не сумел развиться и в утробе матери сросся со своей сестрой. Обычно врачи называют таких сиамских близнецов паразитами, поскольку слаборазвитый, не полностью сформировавшийся ребенок полностью зависит от тела другого. Случаи паразитических близнецов настолько редки, что большинство из них известны под именами пациентов.Сестра Доминик «росла» из ее спины. Доктор Джон Руге решил оперировать девочку. Без такой операции малышку ждала короткая жизнь, поскольку ее сердце и легкие не справлялись с двойной нагрузкой.Детская медицинская миссия Запада собрали средства на билет Доминик в США. Нэнси взяла на себя заботу о девочке в Америке. У нее есть две приемные дочери 15 и 9 лет, поэтому она не смогла остаться равнодушной к судьбе Доминик.Врачам удалось разделить сиамских близнецов, используя современные технологии, включая компьютерное моделирование позвоночника девочки. Операция длилась больше 6 часов. Теперь ребенок восстанавливается, Доминик способна есть твердую пищу и может нормально спать, сидеть и ходить.