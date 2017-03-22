Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 10:17 am | Чикаго 9:17 am | Сан-Франциско 7:17 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеВо время рискованной операции 10-месячного ребенка отделили от сиамского близнеца-паразита
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Во время рискованной операции 10-месячного ребенка отделили от сиамского близнеца-паразита


Во время рискованной операции 10-месячного ребенка отделили от сиамского близнеца-паразита
Фото: AmericaRU.com
Американка Нэнси Свабб (Nancy Swabb) помогла отделить здорового сиамского близнеца от сестры-паразита. Десятимесячная девочка из Кот-д`Ивуар прошла через сложную и опасную операцию.

Друг прислал Нэнси фото Доминик, который нуждался в отделении от близнеца. Через два месяца благодаря американке ребенку помогли медики клиники Парк-Ридж, штат Иллинойс.

Близнец Доминик не сумел развиться и в утробе матери сросся со своей сестрой. Обычно врачи называют таких сиамских близнецов паразитами, поскольку слаборазвитый, не полностью сформировавшийся ребенок полностью зависит от тела другого. Случаи паразитических близнецов настолько редки, что большинство из них известны под именами пациентов.

Сестра Доминик «росла» из ее спины. Доктор Джон Руге решил оперировать девочку. Без такой операции малышку ждала короткая жизнь, поскольку ее сердце и легкие не справлялись с двойной нагрузкой.

Детская медицинская миссия Запада собрали средства на билет Доминик в США. Нэнси взяла на себя заботу о девочке в Америке. У нее есть две приемные дочери 15 и 9 лет, поэтому она не смогла остаться равнодушной к судьбе Доминик.

Врачам удалось разделить сиамских близнецов, используя современные технологии, включая компьютерное моделирование позвоночника девочки. Операция длилась больше 6 часов. Теперь ребенок восстанавливается, Доминик способна есть твердую пищу и может нормально спать, сидеть и ходить.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111249
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом Ищу работу массажистом
Раздел: Требуются
Администратор на reception в отель Администратор на reception в отель
Раздел: Животные
Срочно продам попугая! Срочно продам попугая!
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Ищу работу
Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы
Раздел: Животные
Продаются котята Scottish fold and straight Продаются котята Scottish fold and straight
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus