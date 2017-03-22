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Главная страница → Раздел: ПрогрессКрупный вулкан на Марсе умер одновременно с динозаврами
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Крупный вулкан на Марсе умер одновременно с динозаврами


Крупный вулкан на Марсе умер одновременно с динозаврами
Фото: AmericaRU.com
Вулкан Арсиа Монс на Красной планете потух примерно в то же время, когда динозавры вымерли на Земле, сообщают исследователи NASA.

Арсия Монс - самый южный вулкан в группе из трех массивных марсианских вулканов, известных под общим именем Тарсис Монтес. До сих пор история вулкана оставалась загадкой. Но благодаря новой компьютерной модели ученые, наконец, смогли выяснить, когда Арсия Монс перестал выбрасывать лаву.

Согласно этой модели, вулканическая активность Арсии Монс остановилась около 50 миллионов лет назад. Примерно в то же самое время на Земле произошло вымирание в период мела-палеогена – тогда погибло три четверти всех видов животных и растений, включая динозавров.

Джейкоб Ричардсон (Jacob Richardson), научный сотрудник Центра космических полетов имени Годдара и соавтор нового исследования, представил результаты этого исследования на 48-й ежегодной конференции по лунной и планетарной науке в Вудлендсе, штат Техас. Ричардсон и его команда определили 29 вулканических отверстия на Арсии Монс. Эти отверстия расположены внутри кальдеры - кратер-образной впадины на вершине вулкана. Кальдера образуется при обрушении вулканов под их собственным весом, когда лава скапливается сверху. Кальдера на Арсии Монс, которая является достаточно большой, чтобы удержать всю воду озера Гурон, составляет 110 километров в поперечнике.
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