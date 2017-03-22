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В России ребёнок погиб, сделав сальто в сугроб


В России ребёнок погиб, сделав сальто в сугроб
Фото: AmericaRU.com
Трагическая история произошла в российском городе Барнауле. 6-летний мальчик сломал шею, прыгнув с крыши хозяйственной постройки в снежный сугроб. Делом занялся Следственный комитет. Об этом сообщило управление СК РФ по Алтайскому краю.

Трагедия произошла во вторник, 21марта. «Во время прогулки на улице ребенок, находясь без присмотра со стороны взрослых, вместе с другими малолетними забрался на крышу надворной хозяйственной постройки, расположенной на территории усадьбы нежилого дома. После чего с целью показать свои физические возможности, он прыгнул с крыши в снег, пытаясь в воздухе сделать сальто, однако упал головой в сугроб», - рассказали следователи, отметив, что приехавшие на вызов врачи смогли только констатировать смерть мальчика.

«По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, он скончался в результате перелома шейных позвонков», - уточнили в СК.

Сейчас ведётся доследственная проверка случившейся трагедии. Следователи пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.
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