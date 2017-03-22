В России ребёнок погиб, сделав сальто в сугроб

Фото: AmericaRU.com
Трагедия произошла во вторник, 21марта. «Во время прогулки на улице ребенок, находясь без присмотра со стороны взрослых, вместе с другими малолетними забрался на крышу надворной хозяйственной постройки, расположенной на территории усадьбы нежилого дома. После чего с целью показать свои физические возможности, он прыгнул с крыши в снег, пытаясь в воздухе сделать сальто, однако упал головой в сугроб», - рассказали следователи, отметив, что приехавшие на вызов врачи смогли только констатировать смерть мальчика.
«По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, он скончался в результате перелома шейных позвонков», - уточнили в СК.
Сейчас ведётся доследственная проверка случившейся трагедии. Следователи пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.
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