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Астрономы сняли оползень на комете


Астрономы сняли оползень на комете
Фото: AmericaRU.com
Ученым удалось сделать уникальные снимки необычного явления – оползня на комете. Изображение кометы 67P, сделанное 10 июля 2015 года, показывает вспышку, вызванную обрушением Асуанского утеса.

Астроном Маурицио Пайола (Maurizio Pajola) часами просматривал изображения, сделанные космическим аппаратом Rosetta, и его уставшие глаза уловили нечто экстраординарное – вспышку ярко-белого света на тусклой поверхности кометы. Пайола начал подробнее просматривать снимки, сделанные с помощью мощного инструмента OSIRIS Rosetta. Так он заметил, что утес под названием Асуан в северном полушарии кометы частично провалился. Разлом стал достаточно широким, чтобы в него свалился человек. Другие фото, сделанные одной из менее мощных камер аппарата, показали, что из кометы вырвался газ и пыль.
Через несколько суток OSIRIS вновь делал снимки, пролетая над этой местностью. Обрывистая поверхность обрушилась, обнажив лучистый материал в скале.

В статье, опубликованной во вторник в журнале Nature Astronomy, Пайола и его коллеги сообщают, что это был оползень. Впервые ученым удалось зафиксировать такое событие на комете. Обрушение темного органического материала, покрывающего поверхность скалы, показало, что внутри находитcя нетронутый водяной лед.
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