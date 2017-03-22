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Главная страница → Раздел: ЭкономикаЛитовский мошенник обманул 2 американских технических гиганта на 100 миллионов долларов
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Литовский мошенник обманул 2 американских технических гиганта на 100 миллионов долларов


Литовский мошенник обманул 2 американских технических гиганта на 100 миллионов долларов
Фото: AmericaRU.com
Гражданин Литвы был арестован после того, как обманул две крупные технические фирмы из США на 100 миллионов долларов. Он разработал фишинговой схемы, которые позволили ему получить астрономические суммы.

Министерство юстиции США сообщает, что Эвалдас Римасаускас (Evaldas Rimasauska) организовал схему фишинга, которая специально предназначалась для американских гигантов технологий. Он смог надуть эти компании на 100 миллионов долларов, притворившись законным деловым партнером по крайней мере одной из них.
Римасаускас якобы притворился азиатской компанией, которая «регулярно проводила многомиллионные транзакции». Он убедил сотрудников «заказчика» вносить наличные деньги на его банковские счета через электронные письма и электронные адреса, созданные для того, чтобы его фирма выглядела как законное азиатское представительство.

Отмечается, что первая пострадавшая компания является «многонациональной технологической компанией», а вторая - «многонациональной онлайновой социальной медиа-компанией». Какие именно фирмы были обмануты, не разглашается.

По словам прокуроров США, похищенные деньги сначала были переведены на счета в Латвии и на Кипре, а затем быстро перемещены на другие счета по всему миру, в том числе в Словакии, Литве, Венгрии и Гонконге.
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