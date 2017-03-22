Брэд Питт стал скульптором

Фото: AmericaRU.com
Пока еще не улеглись страсти с разводом, который инициировала его экс-супруга Анджелина Джоли, звезда успокаивает нервы, создавая скульптуры. 53-летний актер начал создавать такие произведения искусства вместе со своим другом, художником Томасом Ханойаго.
«Он недавно провел много дней и даже ночей, работая над скульптурой, - сообщает внутренний источник журналу People. - Близкие Брэда счастливы, что он нашел что-то новое, что его увлекло».
Брэд Питт известен своим интересом к искусству и тем, что он собрал довольно большую коллекцию произведений.
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