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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесБрэд Питт стал скульптором
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Брэд Питт стал скульптором


Брэд Питт стал скульптором
Фото: AmericaRU.com
Голливудский актер Брэд Питт (Brad Pitt) завел новое хобби – он увлекся скульптурой.

Пока еще не улеглись страсти с разводом, который инициировала его экс-супруга Анджелина Джоли, звезда успокаивает нервы, создавая скульптуры. 53-летний актер начал создавать такие произведения искусства вместе со своим другом, художником Томасом Ханойаго.

«Он недавно провел много дней и даже ночей, работая над скульптурой, - сообщает внутренний источник журналу People. - Близкие Брэда счастливы, что он нашел что-то новое, что его увлекло».

Брэд Питт известен своим интересом к искусству и тем, что он собрал довольно большую коллекцию произведений.
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