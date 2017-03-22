Чак Баррис, создатель «Гонг Шоу», умер в возрасте 87 лет

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Он также продюсировал «The Dating Game» и «The Newlywed Game» - игровые шоу, которые стали классическими. Он умер по естественным причинам в своем доме в Палисейдс, Нью-Йорк. О смерти шоумена сообщила семья через публициста Пола Шефрина.
Чак Баррис был уроженцем Филадельфии. Своими новаторскими идеями изменил понятие реалити-шоу. И хотя критики высмеивали его, называя «Королем Шлока» и «Бароном плохого вкуса», его вклад в игровые телепрограмма оказался огромным. Его «Гонг Шоу» транслировалось на NBC в дневное время и в прайм-тайм с 1976 до 1980 года.
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