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Главная страница → Раздел: НекрологЧак Баррис, создатель Гонг Шоу, умер в возрасте 87 лет
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Чак Баррис, создатель «Гонг Шоу», умер в возрасте 87 лет


Чак Баррис, создатель Гонг Шоу, умер в возрасте 87 лет
Фото: AmericaRU.com
Американский телеведущий Чак Баррис (Chuck Barris), который стал создателем популярного «Гонг Шоу», скончался в возрасте 87 лет.

Он также продюсировал «The Dating Game» и «The Newlywed Game» - игровые шоу, которые стали классическими. Он умер по естественным причинам в своем доме в Палисейдс, Нью-Йорк. О смерти шоумена сообщила семья через публициста Пола Шефрина.

Чак Баррис был уроженцем Филадельфии. Своими новаторскими идеями изменил понятие реалити-шоу. И хотя критики высмеивали его, называя «Королем Шлока» и «Бароном плохого вкуса», его вклад в игровые телепрограмма оказался огромным. Его «Гонг Шоу» транслировалось на NBC в дневное время и в прайм-тайм с 1976 до 1980 года.
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