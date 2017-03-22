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Бури вновь обрушились на юго-восток США. Один человек погиб


Бури вновь обрушились на юго-восток США. Один человек погиб
Фото: AmericaRU.com
В графстве Джексон, штат Джорджия, местный житель погиб из-за того, что сильный ветер во время бури обрушился на его дом. Пожарным не удалось спасти его.

Соседи говорят, когда дерево упало на заднюю часть дома, и казалось, что земля тряслась. Мать, отец и их двое маленьких детей прятались на одной кровати, потому что буря испугала детей - и дерево упало прямо на комнату, где они спали. К счастью, женщине и детям удалось выскочить из дома.

В графстве Холл, штат Джорджия, спасателям удалось вовремя вытащить пострадавшего из-под завалов – дерево упало на его трейлер и придавило его к матрасу.
Сильные бури вновь прошли через юго-восток Соединенных Штатов минувшей ночью. Десятки тысяч людей остаются без света
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