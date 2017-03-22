Бури вновь обрушились на юго-восток США. Один человек погиб

22 марта 2017 года, 17:20

Фото: AmericaRU.com

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В графстве Джексон, штат Джорджия, местный житель погиб из-за того, что сильный ветер во время бури обрушился на его дом. Пожарным не удалось спасти его.Соседи говорят, когда дерево упало на заднюю часть дома, и казалось, что земля тряслась. Мать, отец и их двое маленьких детей прятались на одной кровати, потому что буря испугала детей - и дерево упало прямо на комнату, где они спали. К счастью, женщине и детям удалось выскочить из дома.В графстве Холл, штат Джорджия, спасателям удалось вовремя вытащить пострадавшего из-под завалов – дерево упало на его трейлер и придавило его к матрасу.Сильные бури вновь прошли через юго-восток Соединенных Штатов минувшей ночью. Десятки тысяч людей остаются без света