Бури вновь обрушились на юго-восток США. Один человек погиб

Фото: AmericaRU.com
Соседи говорят, когда дерево упало на заднюю часть дома, и казалось, что земля тряслась. Мать, отец и их двое маленьких детей прятались на одной кровати, потому что буря испугала детей - и дерево упало прямо на комнату, где они спали. К счастью, женщине и детям удалось выскочить из дома.
В графстве Холл, штат Джорджия, спасателям удалось вовремя вытащить пострадавшего из-под завалов – дерево упало на его трейлер и придавило его к матрасу.
Сильные бури вновь прошли через юго-восток Соединенных Штатов минувшей ночью. Десятки тысяч людей остаются без света
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Собака из приюта стала героем, когда нашла 3-летнюю девочку в канаве →
- Полиция: десятки людей смотрели видео сексуального насилия над несовершеннолетней в Facebook Live, и никто не сообщил об этом →
- Мальчик с редким заболеванием кожи встретится с псом, у которого такое же состояние →
- Дональд Трамп в девятый раз станет дедушкой →
- Друг Дилана Руфа отправится в тюрьму за лжесвидетельствование →
- Полиция Теннесси продолжает поиски девочки-подростка, похищенной учителем →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111235
http://www.americaru.com/news/111235