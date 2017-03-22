Украинцы попросили США о статусе основного союзника

Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
«Украина стремится к существенному углублению двустороннего партнерства в сфере безопасности между Украиной и США... Согласно духу и букве Будапештского меморандума, а также в развитие стратегического партнерства между нашими государствами обращаемся к США с просьбой рассмотреть вопрос о заключении с Украиной оборонительного соглашения и предоставлении Украине статуса Основного союзника вне НАТО», - говорится в обращении.
В документе украинцы заявили, что такое соглашение пойдёт на пользу как США и Украине, так и всему миру, так как станет препятствием для агрессии России, не позволит ей разжечь большую войну.
Отметим, что обращение поддержали 232 народных депутата Украины.
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