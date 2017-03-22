Собака из приюта стала героем, когда нашла 3-летнюю девочку в канаве

22 марта 2017 года, 16:35

Фото: AmericaRU.com

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Собака по кличке Арахис (Peanut), которую забрали из приюта, неожиданно стала героем штата Мичиган. Пес помог найти пропавшую 3-летнюю девочку, которая лежала в канаве.Год назад в приют попала 2-летняя собака со сломанными ногами, ребрами и животом, полным коврового покрытия. Ее выходили ветеринары, позднее ее забрала домой семья с детьми. Через год пес совершил настоящий подвиг.В пятницу утром Арахис, который живет в доме в Эсканабе, начал громко лаять. Такое поведение было необычным для робкой собаки. Он бегал по лестнице и визжал. Когда хозяин выпустил его на улицу, Арахис бросился в открытое поле за домом. Мужчина последовал за собакой и обнаружил пса около канавы. Собака всем видом пыталась привлечь внимание своего хозяина. Когда американец попыталась утащить Арахиса в дом, потянув за ошейник, то неожиданно заметил в канаве голого ребенка. Девочка лежала, свернувшись калачиков. Она сильно дрожала от холода. Мужчина завернул ребенка в рубашку и отнес в дом.Пока семья отогревала девочку, мужчина вызвал службу спасения 911. К моменту приезда полиции и врачей малышка пришла в себя и начала повторять: «Собачка». Арахис спас жизнь ребенка.Девочку отправили в больницу и вскоре нашли ее родителей – они живут неподалеку. Ребенок жил в ужасающих условиях антисанитарии и жестокого обращения, сообщают в управлении шерифа. В результате малышку и девочку постарше забрала у родителей служба защиты детей.