Полиция: десятки людей смотрели видео сексуального насилия над несовершеннолетней в Facebook Live, и никто не сообщил об этом

Фото: AmericaRU.com
Пресс-секретарь полиции Чикаго Энтони Гуглиелми (Anthony Guglielmi) написал в Twitter, что правоохранители «добиваются прогресса в выявлении лиц, представляющих интерес» по факту нападения на подростка. В изнасиловании принимало участие 5-6 мужчин. Пока никаких подробностей о личностях подозреваемых не сообщается.
«Еще более тревожен тот факт, что большое количество людей видели происходящее, и никто не набрал номер 91», - отметил полицейский Эдди Джонсон.
Полиция заявила The Washington Post, что семья девочки сообщила о ее пропаже в воскресенье. После обеда она отправилась в магазин, а позже ее заметили в видео, которое транслировались в прямом эфире в социальной сети. Мать показала полицейским скриншоты видео. Ролик посмотрело около 40 зрителей, и никто не обратился в органы власти.
Девочку нашли в понедельник и отправили в стационар в стабильном состоянии. Жертва сообщила следователям, что она знает одного из нападавших.
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