Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 8:47 am | Чикаго 7:47 am | Сан-Франциско 5:47 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыПолиция: десятки людей смотрели видео сексуального насилия над несовершеннолетней в Facebook Live, и никто не сообщил об этом
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Полиция: десятки людей смотрели видео сексуального насилия над несовершеннолетней в Facebook Live, и никто не сообщил об этом


Полиция: десятки людей смотрели видео сексуального насилия над несовершеннолетней в Facebook Live, и никто не сообщил об этом
Фото: AmericaRU.com
Полиция Чикаго сообщает, что 15-летняя девочка подвергалась сексуальному насилию со стороны нескольких человек, и видео этого нападения было показано через Facebook Live. Десятки людей посмотрели эту трансляцию в реально времени, и никто не сообщил в полицию о происходящем.

Пресс-секретарь полиции Чикаго Энтони Гуглиелми (Anthony Guglielmi) написал в Twitter, что правоохранители «добиваются прогресса в выявлении лиц, представляющих интерес» по факту нападения на подростка. В изнасиловании принимало участие 5-6 мужчин. Пока никаких подробностей о личностях подозреваемых не сообщается.

«Еще более тревожен тот факт, что большое количество людей видели происходящее, и никто не набрал номер 91», - отметил полицейский Эдди Джонсон.

Полиция заявила The Washington Post, что семья девочки сообщила о ее пропаже в воскресенье. После обеда она отправилась в магазин, а позже ее заметили в видео, которое транслировались в прямом эфире в социальной сети. Мать показала полицейским скриншоты видео. Ролик посмотрело около 40 зрителей, и никто не обратился в органы власти.

Девочку нашли в понедельник и отправили в стационар в стабильном состоянии. Жертва сообщила следователям, что она знает одного из нападавших.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111229
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом Ищу работу массажистом
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707 TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707 TURNBERRY WY
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ). Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ).
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом! Ищу работу массажистом!
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus