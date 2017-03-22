В Нью-Йорке арестовали россиянку, подозреваемую в убийстве соседки

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
Отметим, что 41-летняя Насырова находится в розыске по линии Интерпола с 2015 года. Российские следователи подозревают её в жестоком убийстве своей соседки Аллы Алексеенко и похищении у неё крупной суммы денег. Тогда преступнице удалось сбежать. Используя поддельные документы, она поселилась в Нью-Йорке.
Арестовать женщину удалось благодаря усилиям частного детектива, нанятого родственниками погибшей Алексеенко. Он вычислил её в соцсети Facebook, в которой преступница открыто публиковала свои фотографии, а также активно общалась с друзьями и знакомыми.
Полицейские Нью-Йорка задержали Насырову 20 марта этого года. Однако оказалось, что она совершала преступления не только в РФ, но и на американской территории. Так, по данным американцев, в Соединённых Штатах россиянка опаивала наркотиками и обкрадывала мужчин, которых находила на сайтах знакомств.
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