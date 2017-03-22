Российские археологи обнаружили в Крыму древнюю терракотовую голову

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Часть статуи россияне нашли в ходе подводных раскопок в Керченской бухте около мыса Ак-Бурун. «Эта находка уникальна для Северного Причерноморья, найти ее аналоги пока не удалось… На данный момент мы полагаем, что терракотовая голова изготовлена в Малой Азии в V веке до нашей эры», - рассказал начальник подводного отряда Института археологии РАН Сергей Ольховский, отметив, что для детального изучения находки будут привлечены специалисты по древнегреческому искусству.
Россиянин также добавил, что раскопки у мыса Ак-Бурун уже длятся несколько лет. За это время археологи обнаружили около 60 тысяч находок, созданными в период от 5 века до н.э и до 3 века н.э.
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