Сепаратисты «ДНР» заявили об открытии своего «представительства» в Греции

Фото: AmericaRU.com / dnr.today
«Открытие центра является для нас большой радостью, как вы знаете, это третий подобный центр в европейских странах», - заявил глава данного центра Андреас Заферис, пообещав, что подобные «представительства» сепаратистской «республики» откроются скоро и в других европейских государствах.
На открытии сепаратисты заявили, что их центр будет заниматься «укреплением информационных, культурных и экономических связей» между Грецией и «ДНР». Однако официальные греческие власти поумерили их пыл.
Комментируя эту информацию, представитель греческого МИД Стратос Эфтимиу заявил, что никакого официального статуса у данного центра нет, так как Греция никогда не признавала «ДНР» и не собирается это делать. «Любые действия, подрывающие территориальную целостность Украины, находятся в резком контрасте с установленной позицией греческого правительства», - подчеркнул он.
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