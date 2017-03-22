В России создадут приложение для доносов на водителей-лихачей

Фото: AmericaRU.com
Он отметил, что данное приложение упростит процедуру подачи жалобы в ГИБДД на действия автомобилистов. «Если ваш аппарат снял факт опасного вождения другого водителя, вы можете этот файл тут же через интернет отправить, и он может быть основанием для автоматического наложения штрафа… То есть, не нужно писать заявление. Вы файл отправили - и все, и с него штраф выписывается так же, как с видеокамер», - рассказал парламентарий.
Он отметил, что законопроект о создании такого приложения и его функционировании в РФ уже написан. «У нас в комитете лежит законопроект по этому поводу, он будет принят, я надеюсь, в течение весны. Он создает правовые основания в использовании таких программ», - сообщил Лысаков.
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