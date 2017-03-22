Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:17 am | Чикаго 3:17 am | Сан-Франциско 1:17 am
Главная страница → Раздел: УкраинаМинобороны РФ приказало увеличить ряды боевиков ДНР/ЛНР, - ИС
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Минобороны РФ приказало увеличить ряды боевиков «ДНР/ЛНР», - ИС


Минобороны РФ приказало увеличить ряды боевиков ДНР/ЛНР, - ИС
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
Минобороны РФ приказало командованию «армейских корпусов» сепаратистских «ДНР/ЛНР» пополнить ряды боевиков. Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

Он отметил, что, на сегодняшний день, общая численность боевиков, орудующих на Донбассе, составляет не более 38 тысяч человек. «Российским командованием, по распоряжению руководства МО РФ, начаты мероприятия по увеличению общей численности "1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНР" до 50 тыс. "военнослужащих", при этом ввиду уменьшения потока российских наемников основную часть пополнения планируется получить из среды местных жителей Донбасса. Для этого на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей осуществляются мобилизационные мероприятия с привлечением резервистов», - рассказал Тымчук, отметив, что сепаратисты уже разослали местным жителям в возрасте до 50 лет около 10 тысяч повесток.

«Согласно докладу "МГБ ДНР", на территории "ДНР" мобилизационные мероприятия могут вызвать негативную реакцию и противодействие со стороны отдельных слоев населения, поскольку ранее, в начале февраля с.г., главарь "ДНР" А.Захарченко публично обещал принудительное привлечение к "военной службе" граждан лишь в отдаленной перспективе, в ближайшее время планируя комплектование "1-го АК ДНР" исключительно "добровольцами"», - уточнил депутат.

Читайте также: В «ДНР» создают свой вариант гитлеровского Фольксштурма.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111219
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы
Раздел: Автомобили
В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок
Раздел: Бизнес и маркетинг
Успешный трейдер ищет инвестора Успешный трейдер ищет инвестора
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
Палм Кост, Флорида, Дом 4 спальни $170,000 Палм Кост, Флорида, Дом 4 спальни $170,000
Раздел: Квартиры - продам
Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000 Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus