Минобороны РФ приказало увеличить ряды боевиков «ДНР/ЛНР», - ИС

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
Он отметил, что, на сегодняшний день, общая численность боевиков, орудующих на Донбассе, составляет не более 38 тысяч человек. «Российским командованием, по распоряжению руководства МО РФ, начаты мероприятия по увеличению общей численности "1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНР" до 50 тыс. "военнослужащих", при этом ввиду уменьшения потока российских наемников основную часть пополнения планируется получить из среды местных жителей Донбасса. Для этого на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей осуществляются мобилизационные мероприятия с привлечением резервистов», - рассказал Тымчук, отметив, что сепаратисты уже разослали местным жителям в возрасте до 50 лет около 10 тысяч повесток.
«Согласно докладу "МГБ ДНР", на территории "ДНР" мобилизационные мероприятия могут вызвать негативную реакцию и противодействие со стороны отдельных слоев населения, поскольку ранее, в начале февраля с.г., главарь "ДНР" А.Захарченко публично обещал принудительное привлечение к "военной службе" граждан лишь в отдаленной перспективе, в ближайшее время планируя комплектование "1-го АК ДНР" исключительно "добровольцами"», - уточнил депутат.
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