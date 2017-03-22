В Украине в кабинете у высокопоставленного силовика обнаружили золотые слитки и флаг РФ

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/LarysaSargan
Она отметила, что силовик, который подозревался в коррупционной деятельности, был арестован на горячем, а именно на получении взятки в размере 7 тысяч гривен. В отношении него было заведено уголовное дело по 2 статьям УК Украины: 368-2 (незаконное обогащение) и 366-1 (декларирование недостоверной информации).
В доме и кабинете задержанного были проведены обыски, в ходе которых следователи обнаружили много интересного. «В доме руководителя обнаружено и изъято огнестрельное оружие, значительное количество патронов, ножи, штыкножи и флаг Российской Федерации. В кабинете милиционера - полковника полиции - обнаружено и изъято 21,5 тысяча долларов США, 150 Евро, золотые слитки, ювелирные изделия и коллекцию монет», - рассказала Сарган.
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