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В Москве снова арестовали украинского журналиста


В Москве снова арестовали украинского журналиста
Фото: AmericaRU.com
Московская полиция арестовала журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка и его оператора во время интервью с аспирантом Московского госуниверситета (МГУ), которого на днях избили из-за флага Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мы нашли героя Захара, который вывесил Украинский флаг над МГУ в день третей годовщины аннексии Крыма. Прекрасное интервью закончилась приездом полиции… Нас задержали, везут в местное отделение полиции проверять "законность" съёмки… Не сработала аккредитация МИД РФ. Говорят, что мы выкрикивали лозунги, а может и проводили "митинг"», - сообщил журналист, отметив, что, помимо него, были задержаны также его оператор и аспирант.

В отделении полиции их продержали 3 часа, в ходе которых проводили допросы. Впоследствии, за неимением состава преступления, задержанных отпустили.

Отметим, что украинцы брали интервью у аспиранта МГУ из-за происшествия, произошедшего 18 марта. Россиянин вывесил флаг Украины из окна вуза во время проведения фестиваля «Весна», чествующего 3-ю годовщину аннексии Крыма. Таким образом, со слов аспиранта, он пытался привлечь внимание общественности к ужасному состоянию общежитий МГУ. Вскоре после этого мужчина был задержан несколькими силовиками в штатском, отведён в ближайшее отделение внутренних дел и допрошен с применением физической силы.

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