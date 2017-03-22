Секреты фильма «Красавица и чудовище» раскрыты

22 марта 2017 года, 08:40

Фото: AmericaRU.com

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В эти выходные фильм «Красавица и чудовище» превзошел ожидания студии Disney на десятки миллионов долларов и занял первую строчку американского проката. Он собрал более 170 миллионов долларов, став, по меньшей мере, седьмым в списке самых кассовых дебютов в истории.В съемках картины были задействованы 150 актеров, сотни живых животных и множество реквизитов и декораций. А верного коня Бель и Мариса, Филиппа, сыграли три лошади.Кроме того, прежде чем станцевать вальс на камеру, Эмма Уотсон (Emma Watson) и Дэн Стивенс (Dan Stevens) изучали хореографию. «Вам нужно просто начать двигаться! К счастью, у нас было около трех месяцев репетиций, во время которых мы обучались танцам. Сначала я разучивал вальс на земле, а затем перешел на ходули, которые казались мне жуткими. Но не более чем Эмме, которая, как я думаю, очень волновалась, когда я мог наступить ей на ногу, что могло бы испортить фильм. К счастью, я этого не сделал, и очень горжусь этим!» - рассказал Стивенс. Также он исполнил песню для фильма, что было долгожданным вызовом для актера. "Пение было для меня относительно в новинку", - сказал он.