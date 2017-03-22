Ученые нашли секрет крепких отношений

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Результаты исследования были опубликованы в журнале «Psychological Science». "Мы обнаружили, что сексуальное удовлетворение сохраняется в течение 48 часов после полового акта. Люди, заявившие о более высоком уровне сексуального удовлетворения спустя 48 часов после секса, были в большей степени удовлетворены отношениями несколькими месяцами позже", - говорит ведущий автор исследования психолог Андреа Мельцер (Andrea Meltzer) из Университета штата Флорида.
Исследователи предположили, что секс играет ключевую роль в отношениях, но большинство взрослых сообщили о том, что они занимаются сексом со своими партнерами не каждый день. Тогда ученые сделали вывод, что секс может обеспечить краткосрочный импульс сексуального удовлетворения, поддерживая отношения между парами и повышая удовлетворенность партнеров в долгосрочной перспективе.
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