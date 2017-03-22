Ученые нашли секрет крепких отношений

22 марта 2017 года, 08:22

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/111211

Новое исследование показало, что в течение 48 часов после секса партнеры испытывают приятное чувство, которое в долгосрочной перспективе укрепляет их отношения.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Psychological Science». "Мы обнаружили, что сексуальное удовлетворение сохраняется в течение 48 часов после полового акта. Люди, заявившие о более высоком уровне сексуального удовлетворения спустя 48 часов после секса, были в большей степени удовлетворены отношениями несколькими месяцами позже", - говорит ведущий автор исследования психолог Андреа Мельцер (Andrea Meltzer) из Университета штата Флорида.Исследователи предположили, что секс играет ключевую роль в отношениях, но большинство взрослых сообщили о том, что они занимаются сексом со своими партнерами не каждый день. Тогда ученые сделали вывод, что секс может обеспечить краткосрочный импульс сексуального удовлетворения, поддерживая отношения между парами и повышая удовлетворенность партнеров в долгосрочной перспективе.