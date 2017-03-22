Мальчик с редким заболеванием кожи встретится с псом, у которого такое же состояние

22 марта 2017 года, 08:06

Фото: AmericaRU.com

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Мальчик из Арканзаса встретится со своим четверолапым двойником, который помогает детям справляться с редким заболеванием кожи. 8-летний Картер Бланшард (Carter Blanchard) страдает витилиго - аутоиммунным расстройством, выражающимся в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи.По словам матери мальчика, два года назад она заметила, что пигмент вокруг лица и рук сына начал исчезать. «Он не понимал что это такое, и говорил, что ненавидит свое лицо», - рассказала Стефани Адкок (Stephanie Adcock). Она добавила, что однажды во время прогулки увидела фотографию действительно неповторимого пса.Этот уникальный пес - ни кто иной, как 14-летний пес Роуди из Канби, штат Орегон. Он живет с тем же заболеванием кожи, которое ему диагностировали в том же месяце и году, что и Картеру. «С тех пор, как он увидел Роуди, Картер гордится своей болезнью, потому что витилиго есть не у всех», - сказала Адкок. В этот уик-энд Картер встретится с Роуди и возлагает на эту встречу большие надежды.