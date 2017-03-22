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Доктора призывают беременных женщин быть физически активными


Доктора призывают беременных женщин быть физически активными
Фото: AmericaRU.com
Нельзя вот так взять и сломать вековые стереотипы. Это особенно верно, как и опасно, в отношении устаревших рекомендаций беременным женщинам. Новое исследование показало, что физическая активность полезна для будущих мам.

Большинство взрослых помнят традиционные руководства для беременных женщин: во время беременности отдыхайте как можно больше и ешьте за двоих – вас и ребенка. Однако эти советы привели к масштабной эпидемии ожирения во всем мире. В настоящее время около 45 процентов будущих матерей вынашивают ребенка, имея избыточный вес или ожирение, по сравнению с 24 процентами в 1983 году. Кроме того, почти половина беременных женщин теперь набирают больше веса за время беременности.

Специалисты Университета Питтсбурга обнаружили, что физическая активность в умеренном темпе и количестве во время беременности принесет пользу будущей матери и ее малышу. Действительно, беременность считается прекрасным временем для прививания привычек здорового образа жизни, потому что у матери высокая мотивация. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of the American Medical Association».
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