Доктора призывают беременных женщин быть физически активными

Фото: AmericaRU.com
Большинство взрослых помнят традиционные руководства для беременных женщин: во время беременности отдыхайте как можно больше и ешьте за двоих – вас и ребенка. Однако эти советы привели к масштабной эпидемии ожирения во всем мире. В настоящее время около 45 процентов будущих матерей вынашивают ребенка, имея избыточный вес или ожирение, по сравнению с 24 процентами в 1983 году. Кроме того, почти половина беременных женщин теперь набирают больше веса за время беременности.
Специалисты Университета Питтсбурга обнаружили, что физическая активность в умеренном темпе и количестве во время беременности принесет пользу будущей матери и ее малышу. Действительно, беременность считается прекрасным временем для прививания привычек здорового образа жизни, потому что у матери высокая мотивация. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of the American Medical Association».
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Ученые нашли секрет крепких отношений →
- Потеря веса не сделает вас счастливее, но сбалансированное питание - да →
- Влияет ли изменение климата на уровень заболеваемости диабетом? →
- Женщина из Сан-Франциско умерла после употребления ядовитого чая →
- Антиоксиданты не помогут избавиться от деменции →
- Всемирный день здоровья рта: как правильно выбрать зубную щетку? →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111207
http://www.americaru.com/news/111207