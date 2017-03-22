Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 8:47 pm | Чикаго 7:47 pm | Сан-Франциско 5:47 pm
Главная страница → Раздел: ПолитикаТрамп планирует ввести санкции против Северной Кореи
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Трамп планирует ввести санкции против Северной Кореи


Трамп планирует ввести санкции против Северной Кореи
Фото: AmericaRU.com
Администрация президента Дональда Трампа (Donald Trump) планирует ввести санкции против Северной Кореи в попытке обуздать ядерную программу Пхеньяна.

В докладе говорится, что санкции будут направлены на установление дипломатического и экономического давления, в частности, на китайские банки, ведущие бизнес с Северной Кореей. Новости о возможных санкциях появились после того, как СМИ сообщили об успешном проведении испытаний ядерной ракеты.

Во время недавней поездки в Восточную Азию государственный секретарь Рекс Тиллерсон (Rex Tillerson) обсудил со своим коллегой из Китая методы борьбы с ядерной программой Северной Кореи. Тогда он заявил, что США будут сотрудничать с Китаем, чтобы противостоять ядерным амбициям Северной Кореи.

Трамп заявил, что не позволит Северной Корее применить ядерное оружие. В прошлую пятницу президент сказал, что Северная Корея «ведет себя очень плохо». Он также подверг критике Китай за то, что тот «мало чем может помочь».
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111205
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Внутренние отделочные работы Внутренние отделочные работы
Раздел: Услуги
Помогу Найти Флип В Чикаго Помогу Найти Флип В Чикаго
Раздел: Бизнес и маркетинг
Брачное агентство ищет партнеров в США Брачное агентство ищет партнеров в США
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается дом от собственника, без комиссии Сдается дом от собственника, без комиссии
Раздел: Ищу работу
Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы
Раздел: Услуги
Home Made Russian / Ukrainian Baked Pies from Natasha! Home Made Russian / Ukrainian Baked Pies from Natasha!
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus