Трамп планирует ввести санкции против Северной Кореи

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В докладе говорится, что санкции будут направлены на установление дипломатического и экономического давления, в частности, на китайские банки, ведущие бизнес с Северной Кореей. Новости о возможных санкциях появились после того, как СМИ сообщили об успешном проведении испытаний ядерной ракеты.
Во время недавней поездки в Восточную Азию государственный секретарь Рекс Тиллерсон (Rex Tillerson) обсудил со своим коллегой из Китая методы борьбы с ядерной программой Северной Кореи. Тогда он заявил, что США будут сотрудничать с Китаем, чтобы противостоять ядерным амбициям Северной Кореи.
Трамп заявил, что не позволит Северной Корее применить ядерное оружие. В прошлую пятницу президент сказал, что Северная Корея «ведет себя очень плохо». Он также подверг критике Китай за то, что тот «мало чем может помочь».
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